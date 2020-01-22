لما تشوفه بلغ عنه.. أحمد موسى يحذر من مروجي مشاهدة فيلم الجوكر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بتنفيذ أعمال تخريبية في مصر.

وعرض الإعلامي أحمد موسى تسريبات محادثات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية على جروبات ما يسمى بالحركة الشعبية الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم تدريب عناصر الإخوان على اللياقة البدنية ورمي الحجارة، مضيفا: "لما حد يقولك شفت فيلم الجوكر بلغ عنه لأنه إخواني لأن مشاهدة الفيلم جزء من خطة الإخوان لتنفيذ أعمال تخريبية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "يتم تدريب عناصر الإخوان الإرهابية على قطع الطرق الرئيسية ومنع قوات الأمن من التقدم. ويتم اختيار الطرق الرئيسية التي تساعد العناصر الإخوان على الهرب بسهولة".