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توك شو

الديهي: لا تصالح مع الإخوان ولا عودة لأهل الشر مرة أخرى

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:04 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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قسم التوك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور محمد البرادعي نشر تغريدة قال خلالها: "في ذكرى الثورة لعل خير تكريم للشهداء، ونحن نترحم عليهم، هو تقديم كل لهو خفي تورط في قتلهم وكل طرف ثالث أساء إلى سلمية الثورة للمحاكمة تفعيل العدالة الانتقالية، المعطلة خلافا للدستور، خطوة أساسية للمحاسبة وجبر الضرر وإغلاق ملف مأساوي الثورة منه براء".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء ، أن الدكتور البرادعي كائن رخو بلا قيمة، وفقاعة وأكذوبة كبيرة، وكل إنجازاته في الحياة تقريره عن امتلاك أسلحة دمار شامل في العراق.

وأوضح نشأت الديهى أن البردعي سوف يسأل أمام الله عن ضياع العراق، ودماء العراقيين في رقبته، وهو أحد من أرادوا حكم مصر عبر تغريدات، معقبًا: "مفكر مصر عزبة ليس لها صاحب، ضيع العراق ودلوقتي بيحوم حول مصر".

وتابع، مخاطبًا "البرادعي": "عن أي عدالة انتقالية تتحدث، تريد عدالة انتقالية للتصالح مع الإخوان من جديد، لا يوجد عدالة انتقالية حسب الأمزجة فالعدالة والحق واحد، ولا يوجد حق انتقالي أو مشددًا على أننا نحترم الدستور لمن الدستور والقانون ليسوا قرآن، ولا يوجد عدالة انتقالية".

وعلق ساخرًا ساخرًا: "إيه شكل ولون العدالة الانتقالية"، منوهًا بأن الشعب المصري قرر ألا عودة لأهل الشر مرة أخرى، ولا تصالح معهم؛ لكون التصالح مع الإخوان هو تصالح مع الشيطان".
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