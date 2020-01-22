نقل عمر البشير إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

أفادت قناة الحدث بأن أنباء ترددت عن نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى أحد مستشفيات أم درمان، إثر تعرضه لوعكة صحية.





وأشارت إلى أن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، كانت نقلت قبل أيام عن مصادر مطلعة على أن نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تتجه لفتح تحقيق جديد مع البشير ، في ملف ممتلكات وعقارات مسجلة باسمه، بحسب ما نقلت.





وكان البشير أدين ديسمبر الماضي، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال بحوزته. وأمرت المحكمة بسجنه لمدة عامين، وإيداعه دارا للرعاية الاجتماعية، لكنه لا يزال موجودا في سجن كوبر.





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ونقلت عن مصدر نيابي قوله إن النيابة بصدد بدء التحقيق مع عمر البشير من داخل سجن كوبر، في عقارات وممتلكات في أحياء راقية بالخرطوم، إبان توليه منصب رئيس البلاد.





وأضاف أن: «النيابة جمعت ملفا بأملاك البشير، وستشرع في تحقيقاتها والتقصي عن مصادر أمواله، وسيواجه قانون: من أين لك هذا».



