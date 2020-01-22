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بين الناس

القابضة للشرب تشارك في معرض الفنون التشكيلية عن الحفاظ على المياه

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى المؤتمر والمعرض الأول من نوعه والذى يمزج بين الفن التشكيلى لمياه النيل فى المحافظة على كل قطرة مياه للفنان التشكيلى أحمد عبد الجواد وبين الحل الواقعى للحفاظ على كل قطرة من مياه النيل بترشيد الاستهلاك، وذلك بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور علاء سلامة رئيس نقابة التطبيقيين الفرعية بالقاهرة.
وقال، الفنان أحمد عبد الجواد، أن المعرض يأتى ترسيخا لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، وعرفانا بأهمية السد العالى فى توفير حياة أكثر رخاء وآمنا للمصريين طوال الأعوام الماضية.

وكرم عبد الجواد، عدد من المهندسين من بناة السد العالى ومنهم المهندس صبرى العشماوي رئيس جمعية بناة السد.

واستعرض مشروع ترشيد استهلاك المياه وتشغيل الشباب، كمبادرة للحفاظ على المياه، مشيرا أن فكرة المشروع تقوم على توفير ماكينة لغسيل السيارات بالبخار بدلا من المياه ما يوفر أكثر من 80 لتر من المياه فى المرة الواحدة.

وقال دكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية إن فكرة ترشيد المياه أكثر من رائعة نتبناها فى معارض الفنون التشكيلية.

وقال اليكس ترفانيان مدير المركز الثقافي الروسى، إن معرض النيل يعد أنشودة تعبر عن مكانة النيل والسد العالى رمز الثقافة المصرية الروسية، والذى يمثل تجسيد الإرادة المصرية والكفاح للتنمية وبناء المجتمعات منذ أكثر من 60 عاما لبناء أعظم مشروع فى القرن 20 والذى نطلق عليه الهرم الرابع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أهمية تبني قضية المياه في كافة المحافل والمؤتمرات لا سيما الفنون بمختلف أشكالها وذلك لزيادة الوعي المائي بين المواطنين باعتبار الفنون من أهم وسائل الاتصال وأكثرهم إقناعا.

وأشار إلي اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية قضية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهميتها.
القابضة للشرب تشارك في معرض الفنون التشكيلية عن الحفاظ على المياه
القابضة للشرب تشارك في معرض الفنون التشكيلية عن الحفاظ على المياه
القابضة للشرب تشارك في معرض الفنون التشكيلية عن الحفاظ على المياه
القابضة للشرب تشارك في معرض الفنون التشكيلية عن الحفاظ على المياه
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