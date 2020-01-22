أخبار الفن.. سر بكاء يسرا وحقيقة إصابتها بسرطان الدم.. هل تزوج كاظم الساهر فنانة مصرية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
قالت الفنانة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدنيا علمتني" على قناة الـ Mbc1، إنها عاشت فترة صعبة في حياتها حين قال لها الدكتور إنها من الممكن ان تكون مصابة بسرطان الدم.
لفتت الفنانة أمينة خليل الأنظار في العرض الخاص لفيلمها الجديد "لص بغداد"، الذي أقيم أمس الثلاثاء، في إحدى مولات مدينة 6 أكتوبر، بحضور صنّاع العمل في مقدمتهم الفنان محمد إمام.
يستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت لوحدك"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن أغاني ألبومه القادم.
بدأ الفنان إسلام جمال، تصوير أول مشاهد له في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، حيث انطلق التصوير منذ صباح اليوم الأربعاء.
حلّت الفنانة يسرا، مؤخرًا ضيفة برنامج: "الدنيا علمتني"، على شاشة قناة MBC 1، وتحدثت عن أهم تفاصيل حياتها الشخصية والفنية.
نفت الفنانة المصرية منى ممدوح زواجها من النجم كاظم الساهر، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت على الصورة قائلة: "لا تعليق".