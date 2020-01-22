أخبار الفن.. سر بكاء يسرا وحقيقة إصابتها بسرطان الدم.. هل تزوج كاظم الساهر فنانة مصرية

قالت الفنانة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدنيا علمتني" على قناة الـ Mbc1، إنها عاشت فترة صعبة في حياتها حين قال لها الدكتور إنها من الممكن ان تكون مصابة بسرطان الدم.

قالت الفنانة يسرا، خلال لقائها في برنامج "الدنيا علمتني" على قناة الـ Mbc1، إنها عاشت فترة صعبة في حياتها حين قال لها الدكتور إنها من الممكن ان تكون مصابة بسرطان الدم.

لفتت الفنانة أمينة خليل الأنظار في العرض الخاص لفيلمها الجديد "لص بغداد"، الذي أقيم أمس الثلاثاء، في إحدى مولات مدينة 6 أكتوبر، بحضور صنّاع العمل في مقدمتهم الفنان محمد إمام.









يستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أنت لوحدك"، خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن أغاني ألبومه القادم.







