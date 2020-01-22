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محافظات

ختام دورة إعدادة القادة للشباب بمركز الخارجة في الوادي الجديد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:46 م
دورة إعدادة القادة
دورة إعدادة القادة للشباب
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منصور ابوالعلمين

اختتم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بقيادة وإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين عام الحزب بالمحافظة، فعاليات الدورة الشبابية لإعداد القيادات بمركز الخارجة.

حاضر في الندوة  محمود محروس, وأحمد عبد الباسط صادق، خبراء  متخصصين في التنمية البشرية.

أكدت سعاد عبد الشهيد، أمين التدريب والتثقيف السياسي بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، أنه تم تنفيذ الدورة  بالتعاون مع أمانة التنظيم بالحزب بقيادة الدكتور محسن عبد الوهاب، تحت عنوان "إعداد القيادات الشبابية" مستوى ( أ ) ، والتي استمرت على مدار 3 أيام مضت، من سن 18 وحتى 40 سنة وبالمجان.

أضافت سعاد، أن الدورة جري تنظيمها بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة،  في الساعة 6 م وحتى الساعة 9 م بمكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة طوال الأيام الثلاثة الماضية.

يأتي ذلك ضمن الدورات التدريبية  التي ينظمها الحزب علي مستوي مراكز المحافظة الخمس .

ختام دورة إعدادة القادة للشباب بمركز الخارجة في الوادي الجديد
ختام دورة إعدادة القادة للشباب بمركز الخارجة في الوادي الجديد
ختام دورة إعدادة القادة للشباب بمركز الخارجة في الوادي الجديد
ختام دورة إعدادة القادة للشباب بمركز الخارجة في الوادي الجديد
ختام دورة إعدادة القادة للشباب بمركز الخارجة في الوادي الجديد
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