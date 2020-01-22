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رياضة

قائمة منتخب مصر لـ الصالات استعدادا لـ أمم إفريقيا بالمغرب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:12 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح 14 لاعبا فى قائمة فراعنة الصالات استعدادا للسفر إلى المغرب والمشاركة في نهائيات بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير حتى 7 فبراير المقبل.


جاءت قائمة فراعنة الصالات على النحو التالي: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفي عيد وإبراهيم مجدي وعبده الأشول وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله ومحمد منصور ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعماد الفيل.


وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات على مؤازرة لاعبى فراعنة الصالات والاجتماع باللاعبين والجهاز الفني.


يذكر أن منتخب مصر لكرة الصالات فاز على نظيره السعودي ٦-٢ فى المباراة الودية التى جمعت بينهما ضمن استعدادات المنتخب لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب في يناير المقبل.


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