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تعليم

زراعة القاهرة تنظم رحلات مجانية إلى معرض الكتاب.. 2 فبراير

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:50 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلن اتحاد طلاب كلية زراعة جامعة القاهرة عن فتح باب الحجز لمعرض الكتاب لطلاب الكلية لزيارة معرض الكتاب مجانا. 

واوضح اتحاد الطلاب ان الحجز في رعاية الشباب بكارنية الكلية على أن تكون الزياره يوم الأحد الموافق ٢/٢/٢٠٢٠ الساعة ٩ صباحا والتجمع أمام مبنى رعاية الشباب بالكلية.



ونوه اتحاد الطلاب ان الزيارة مجانية لجميع طلاب الكليه علي ان تكون الاولويه بالحجز و ان العدد محدود .

يذكر أن جامعة القاهرة، تشارك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع".

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تشارك في المعرض بجناح خاص، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، مشيرًا إلى أن هناك تنوعًا في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة، من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، ومن أحدث الكتب التي تشارك بها الجامعة، كتاب التفكير النقدي وكتاب ريادة الأعمال، وكتاب إدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج، ومعجم الأديان العالمية.
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