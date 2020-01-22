مشاهدة مجانية.. السعودية الرياضية تحصل على حقوق بث كأس إسبانيا





ونشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، تغريدة كتب فيها:" حصريًا .. كأس ملك إسبانيا على القنوات الرياضية السعودية بدءًا من مباراة ريال مدريد وأونيونيستا ."







وتنطلق مباراة فريقي ريال مدريد وأونيونيستا في العاشرة من مساء اليوم ، وستكون تلك المباراة هي انطلاق إذاعة القنوات الرياضية السعودية لبطولة كأس الملك، بالإضافة لمباراة فريقي فالنسيا ولوجرونيس والتي سيتم إذاعتها اليوم أيضًا.





ويمكن استقبال القناة الرياضية السعودية على قمر نايل سات مجانًا بتردد 12284، الاستقطاب: عمودي ، معامل الترميز: 27500.

أعلنت مجموعة قنوات الرياضية السعودية، اليوم الأربعاء، عن حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا ، للموسم الجاري 2019-2020.