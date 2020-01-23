التنمية الإدارية: حوكمة الإنترنت منظومة تشاركية بين أصحاب المصالح والحكومات





وتابع: وإيمانا من المنظمة بأهمية حوكمة الإنترنت وقضايا تكنولوجيا المعلومات فكانت سباقة بالمشاركة في الاجتماع التأسيسي للمنتدى العربي لحوكمة الانترنت في يناير 2012.





وقال اليوم تستضيف فعاليات الملتقى الخامس في مقرها بالقاهرة لأهمية منتدى حوكمة الانترنت دوليا وعربية وأهمية استمراره استنادا لنجاحاته في ترحيك كثير من القضايا في سنواته السابقة رغم التحديات التي واجهت المنطقة.