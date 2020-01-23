كرسى متحرك حلم حسن ليساعده على التنقل

ناشد المواطن حسن شحاتة محمد، والمقيم بأسيوط مركز البداري قرية العتمالية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، وزارة التضامن، بتوفير كرسي متحرك له ليساعده على التنقل.



وقال فى رسالته: "أعانى من شلل نصفي تام، وقطع بالحبل الشوكي وقرح فراش، وأحتاج إلى كرسى متحرك يساعدنى على التنقل، وأناشد وزارة التضامن، بتوفير كرسى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالتي الصحية".

للتواصل مع الحالة 01278500118



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