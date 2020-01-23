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بين الناس

كرسى متحرك حلم حسن ليساعده على التنقل

الخميس 23/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن حسن شحاتة محمد، والمقيم  بأسيوط مركز البداري قرية العتمالية،  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، وزارة التضامن، بتوفير كرسي متحرك له ليساعده على التنقل.

وقال فى رسالته: "أعانى من شلل نصفي تام، وقطع بالحبل الشوكي وقرح فراش، وأحتاج إلى كرسى متحرك يساعدنى على التنقل، وأناشد  وزارة التضامن، بتوفير كرسى متحرك، فى أسرع وقت رأفة بحالتي الصحية".

 

للتواصل مع الحالة 01278500118

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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