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محافظات

محافظ بني سويف: لن أسمح بأي تعديات أو عشوائيات بمحيط محور عدلي منصور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:56 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف
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محمد عبد الحليم
تفقد  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف منطقة محور عدلي منصور، واطمأن على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لجزء محدود من وصلة الطريق عند دوران منزل ومطلع المحور من ناحية الشرق، التي تأثرت بسبب كسر خط مياه فرعي بالمنطقة "وتم إصلاحه".

بجانب متابعة الحالة المرورية بالمنطقة التي تشهد تقاطعات والدورانات المؤدية لأكثر من اتجاه وطريق، مشددا على تواجد الخدمات المرورية بشكل مستمر ووضع الإرشادات اللازمة لضمان سيولة حركة السيارات، خاصة أن المحور يشهد حركة سير متزايدة بشكل مطرد.

وناقش محافظ بني سويف مع المختصين التصميم المعد لتطوير وتجميل منطقة الدوران، والأعمال التي سيتم تنفيذها، من تركيب بلدورات وجزيرة وسطى وتشجير وأعمال دهانات وتجميل وإنارة ،حيث يعتبر الموقع مدخلا مهما من مداخل المحافظة من ناحية الشرق ،مطالبا بسرعة تنفيذ الأعمال مع ضرورة التنسيق مع المرور لمنع حدوث أية تكدسات أو تأثير سلبي وعشوائي على حركة سير السيارات ، لاسيما أن معظم السيارات التي تمر من المنطقة سيارات النقل الثقيل.

وترجّل محافظ بني سويف على طول المحور، متفقدا اتجاهات اليمين واليسار من ناحية الدوران، وصولا طوليا إلى منزل المحور الرئيسي المؤدي لمدينة بني سويف من ناحية الغرب ، واستوقفته بعد الإشغالات الجديدة والتعديات في المهد،التي أمر بسرعة إزالتها ورفعها، وتكثيف الحملات لمنع تكرارها وتجددها مرة أخرى، مشددا (أنا لن أسمح بأي عشوائية أو تعديات بمنطقة المحور، المشروع ده أنفقت عليه الدولة مليار و200 مليون جنيه للتيسير على المواطنين، ودفع جهود التنمية بالمحافظة، فليس من المعقول أن يستغل أي جزء في محيطه بغير تخطيط  ويُخالف  للقانون، احنا عندنا خطة مدروسة لتنمية منطقة المحور ليستفيد منه كل مواطن سويفي ، ويعود على المجتمع كل بالخير .

رافق المحافظ خلال الجولة: الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ووجيه عبد الرازق رئيس المدينة، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمهندس أحمد الناقة رئيس هيئة الطرق والكباري ببني سويف، والمهندس محمد خيري رئيس كهرباء بني سويف، ومسؤولو الري والزراعة وعدد من التنفيذيين المعنيين. 
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