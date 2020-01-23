AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول تزود حصة بندر الأقصر من أسطوانات البوتاجاز

الخميس 23/يناير/2020 - 07:14 ص
مايكل عياد
تفقد المهندس عمرو المتولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بوتاجاسكو"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، ثلاث محافظات مصرية، هي الأقصر وقنا والبحر الأحمر.

استهل الجولة بمحافظة الأقصر حيث زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وقاما بالاتفاق على إنهاء مشكلة مستودع بندر الأقصر بمنطقة الحبيل المملوك للمحافظة ليستمر تشغيله بمعرفة الشركة لتصبح الحصة الشهرية المقررة 30000 الف اسطوانة مكافئ وتم الاتفاق على منح الشركة حق امتياز التوزيع على مستوى المحافظة دون التقيد بمكان معين بالمحافظة .

ثم انتقل الى محافظة قنا وقابل المهندس سيد شعيب سكرتير عام محافظة قنا، وناقشا مشكلة تجديد حقوق الانتفاع لعدد 9 مستودعات مملوكة للشركة وتم الاتفاق على التجديد وإعادة تشغيل مستودعى فرشوط وقوص والذى تم اغلاقهم منذ فترة .

وأخيرا محافظة البحر الأحمر وقام بمقابلة نائب محافظ البحر الأحمر واتفاقا على انهاء تخصيص الموقع الثالث بمدينة الغردقة المناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعى بها بالإضافة الى موقعى سفاجا والقصير لاستغلالهم لصالح الشركة دون اى تكلفة مالية على الشركة .

رافق "المتولى" خلال الجولة المحاسب مصطفى عبدالفتاح مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية واللواء محمد عثمان مدير الامن بالشركة والمحاسب يحى جاد مدير عام العمليات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف حساب البترول| كارثة خط إيتاي البارود.. وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 86 منطقة جديدة.. وافتتاح مستودع بوتاجاز جديد بالعياط.. والتعاون تحتفل بمرور 85 عاما على تأسيسها

بروتوكول تعاون بين شركتي بوتاجاسكو ومصر للبترول لتسويق المنتجات

رغم سوء الطقس.. محافظ كفر الشيخ يتفقد منشآت خدمية.. صور

ترشيحاتنا

حكم اشتراط عدم ميراث الزوجة في تركة الزوج.. البحوث الإسلامية يجيب

طقس اليوم الخميس.. أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة تصل لـ 16

الدفاع عن النادي والفريق.. أحمد مرتضى يعدد أهداف قناة الزمالك

عميد معهد القلب السابق :أحترسوا كارثة البرد يسببها فى القلب .. فيديو

حدث كبير.. العلماء يكتشفون علاجا لمرض الزهايمر

بعد عرضه بدور العرض.. تعرف على آراء الجماهير في فيلم لص بغداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية

عذر أقبح من ذنب.. شاهد خادمة تضع يد رضيعة في الماء المغلي لسبب غريب