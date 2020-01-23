البترول تزود حصة بندر الأقصر من أسطوانات البوتاجاز

تفقد المهندس عمرو المتولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بوتاجاسكو"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية ، ثلاث محافظات مصرية، هي الأقصر وقنا والبحر الأحمر.





استهل الجولة بمحافظة الأقصر حيث زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بديوان عام المحافظة، وقاما بالاتفاق على إنهاء مشكلة مستودع بندر الأقصر بمنطقة الحبيل المملوك للمحافظة ليستمر تشغيله بمعرفة الشركة لتصبح الحصة الشهرية المقررة 30000 الف اسطوانة مكافئ وتم الاتفاق على منح الشركة حق امتياز التوزيع على مستوى المحافظة دون التقيد بمكان معين بالمحافظة .





ثم انتقل الى محافظة قنا وقابل المهندس سيد شعيب سكرتير عام محافظة قنا ، وناقشا مشكلة تجديد حقوق الانتفاع لعدد 9 مستودعات مملوكة للشركة وتم الاتفاق على التجديد وإعادة تشغيل مستودعى فرشوط وقوص والذى تم اغلاقهم منذ فترة .





وأخيرا محافظة البحر الأحمر وقام بمقابلة نائب محافظ البحر الأحمر واتفاقا على انهاء تخصيص الموقع الثالث بمدينة الغردقة المناطق التي لم يتم توصيل الغاز الطبيعى بها بالإضافة الى موقعى سفاجا والقصير لاستغلالهم لصالح الشركة دون اى تكلفة مالية على الشركة .





رافق "المتولى" خلال الجولة المحاسب مصطفى عبدالفتاح مساعد رئيس الشركة للشئون التجارية واللواء محمد عثمان مدير الامن بالشركة والمحاسب يحى جاد مدير عام العمليات .