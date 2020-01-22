كأس ملك إسبانيا .. برشلونة ينجو من فخ إيبيزا ويتأهل إلى دور الـ16 بفضل جريزمان

قلب فريق برشلونة الطاولة على مضيفه فريق إيبيزا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي تجمعت الفريقين على ملعب "كان ميسيس" .





و لم يمر من عمر الشوط الأول سوى 9 دقائق حتى نجح أصحاب الأرض في معرفة طريق شباك الحارس نيتو من توقع خافي بيريز.



