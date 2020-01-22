كأس ملك إسبانيا .. برشلونة ينجو من فخ إيبيزا ويتأهل إلى دور الـ16 بفضل جريزمان

قلب فريق برشلونة الطاولة على مضيفه فريق إيبيزا بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي تجمعت الفريقين على ملعب "كان ميسيس".
و لم يمر من عمر الشوط الأول سوى 9 دقائق حتى نجح أصحاب الأرض في معرفة طريق شباك الحارس نيتو من توقع خافي بيريز.
وسجل برشلونة هدف التعادل في الدقيقة 72، من زمن الشوط الثاني والمباراة.
وعاد جريزمان ليخطف هدف الفوز القاتل لبرشلونة، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز تأهل فريق برشلونة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، لينظر منافسه المقبل في المسابقة
وجاءت تشكيلة البلوجرانا كاملة للمباراة على النحو التالي:
حراسة المرمى: نيتو
الدفاع: جونيور فيربو، لونجليه و سيميدو
الوسط: ريكي بوتش، دي يونج، راكيتيتش وروبيرتو
الهجوم: بيريز، فاتي وجريزمان