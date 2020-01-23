الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلى الدراسات التطبيقية.. منتدى للباحثين بألسن عين شمس

لافته إلي أن المنتدى يسعى إلى إتاحة الفرصة أمام شباب الباحثين للتعرف على أهمية الدراسات التطبيقية، باعتبارها التوجه البحثي الرئيس للدولة والجامعة، وتسهيل انفتاح الباحثين الجدد في الأدب واللغة والترجمة على المجالات التطبيقية في تلك التخصصات؛ ومن ثم جذب شباب الباحثين إلى موضوعات بحثية تطبيقية ترتبط بالاحتياجات الفعلية للمجتمع. وفى هذا الإطار، يدعو المنتدى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتحدثين من تخصصات علمية متنوعة لمناقشة مجالات البحث التطبيقي في الأدب واللغة والترجمة .

و شروط المشاركة بالمنتدى هى





1.أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور المنتدى





2.إرسال الملخص في الموعد المحدد باللغة العربية في حدود 250 كلمة





3. أن تكون المادة الخاصة بالعرض باللغة العربية لتعميم الإفادة في حدود 2000 كلمة (علمًا بأن العرض سيكون باستخدام عرض تقديمي PPT) على أن يكون الوقت المخصص للعرض هو 20 دقيقة، و10 دقائق للمناقشة





4. يتم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها لإلقاء البحوث العلمية، وتشمل الآتي:





- شمولية المادة العلمية لجميع مكونات البحث (مقدمة – أهداف – منهجية – نتائج – توصيات)





- استخدام الصور أو الأشكال أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو لجذب انتباه الحضور وبما يتناسب مع المادة العلمية المعروضة





-الالتزام بالوقت المحدد للعرض





-وضوح الشرائح (كتابة العناوين والنقاط الرئيسية بوضوح – تناسق الخلفية – مراعاة عدد السطور وحجم الخط ونوعه)





-وضوح صوت الباحث وثقته بنفسه





5.ترسل مادة الملخصات في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 على البريد الإلكتروني:









ويهدف المنتدى إلى تحقيق أهداف تساعد على النهوض بالمناهج البحثية وهى:





التواكب مع اهتمام الدولة والجامعة بالبحوث التطبيقية.





التأصيل لمفهوم التطبيق في الأدب واللغة والترجمة.





إلقاء الضوء على المجالات التطبيقية في الأدب واللغة والترجمة.





التواكب مع التوجهات العالمية في البحث العلمي القائم على التطبيق.





فتح باب الحوار والنقاش بين الباحثين والدارسين فى التخصصات المختلفة في إطار معالجة الإشكاليات المطروحة في مجالات التطبيق في الأدب واللغة والترجمة.





فتح آفاق البحث العلمي التطبيقي الحديث أمام الباحثين.





عرض نماذج بحثية للدراسات التطبيقية في مجالات الأدب واللغة والترجمة





و تدور محاور المنتدى حول :









١- الدراسات التطبيقية في مجال الأدب





-الأدب والإعلام





-الأدب والسياحة





-الأدب والعلوم الإجتماعية





-الأدب والعلوم التربوية





-الأدب وعلم النفس





-الأدب والحركات السياسية





-أدب السجون





-أدب الطفل





-الأدب الإيكولوجيا





-الأدب الرقمي والتفاعلي





-الأدب والفنون الجميلة والفنون التشكيلية





-الأدب والفنون المرئية





-الأدب والثقافة والتضليل الإعلامي





-التطبيقات السيميولوجية في التحليل الأدبي





٢- الدراسات التطبيقية في مجال اللغة





وتشمل التطبيقات الحديثة في مجال اللغة كما يلي:





-تطبيقات علم الذخائر اللغوية في الدراسات اللغوية.





-تطبيقات الواقع الافتراضي في تعليم اللغات الأجنبية.





-تطبيقات علم النفس في الدراسات اللغوية.





-تطبيقات علم اللغة الاجتماعي في الدراسات اللغوية.





-علم المصطلح الحاسوبي وصناعة المعاجم المتخصصة.





-التطبيقات الحديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.





-إكتساب اللغة و تعلمها بين النظرية والتطبيق





-التطبيقات الحديثة في تكنولوجيا اللغة وتعليم اللغات الأجنبية.





-النحو الوظيفي وتطبيقاته.





- النظريات المعرفية و تطبيقاتها.





-نظرية الصلة وتطبيقاتها.





-نظرية الأطر وتطبيقاتها .





-نظريات الإستعارة و تطبيقاتها





-نظرية الاشارة وتطبيقاتها





-نظرية التقييم وتطبيقاتها





-التحليل متعدد الوسائط بين النظرية والتطبيق





-نظرية السرد و تطبيقاتها





- تطبيقات اللغويات الحديثة في مجال العلوم الإجتماعية.



