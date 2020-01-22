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متحدث الحكومة: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية قرار ثوري

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:48 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة استجابت لمطالب المصانع، وتم إعفاء الأراضى غير المستغلة بالمصانع و الشركات من الضريبة على العقارات المبنية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، يعتبر قرارا ثوريا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن هذا القرار تم لتخفيف تكاليف الإنتاج وفتح المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن، تطبيق القرار سيأتى بعد تقديم المصانع لطلبات إعفائها، وذلك لمدة زمنية محددة، يمكن تمديدها، موضحا أن اجتماع اليوم للحكومة، شهد الموافقة على تأسيس شركة لمنح علامة "حلال" فى مصر؛ لمطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال. 

ولفت إلى أن شركة حلال فى مصر ستكون متخصصة لمنح علامة حلال للسلع المصدرة و المستوردة.
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