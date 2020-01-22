تعرف على منافس منتخب السعودية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

تأهل منتخب كوريا الجنوبية لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا ، بفوزه على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي اليوم الأربعاء.





وسجّل هدف الكوريين الوحيد، اللاعب كيم داي وون في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، من تصويبة قوية، ليرسل بلاده لأولمبياد طوكيو 2020، ولنهائي البطولة لملاقاة المنتخب السعودي.





يُذكر أن المنتخب السعودي تأهل سلفًا لأولمبياد طوكيو بفوزه على نظيره الأوزبكي بهدف نظيف.



