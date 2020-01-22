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رياضة

تعرف على منافس منتخب السعودية في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:33 م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي السعودي
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إسماعيل محمود
تأهل منتخب كوريا الجنوبية لنهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا ، بفوزه على نظيره الأسترالي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي اليوم الأربعاء.

وسجّل هدف الكوريين الوحيد، اللاعب كيم داي وون في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، من تصويبة قوية، ليرسل بلاده لأولمبياد طوكيو 2020، ولنهائي البطولة لملاقاة المنتخب السعودي.

يُذكر أن المنتخب السعودي تأهل سلفًا لأولمبياد طوكيو بفوزه على نظيره الأوزبكي بهدف نظيف.

ويلاقي المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي يوم الأحد القادم، في نهائي البطولة التي تستضيفها تايلاند.
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