AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التعاون الدولي: شراكة مستمرة مع الدول والقطاع الخاص لدعم استراتيجتنا للتنمية المستدامة 2030

الخميس 23/يناير/2020 - 07:48 ص
رانيا المشاط، وزيرة
رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى
Advertisements
محمد يحيي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن رؤية الوزارة تهدف لتدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية .

وأوضحت في تصريحات، أن رؤية الوزارة تتضمن التنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين  مصر والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام .

وأشارت إلى أن  مشاركة مصر في فعايات منتدي الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية، يعد فرصة كبيرة لعرض سبل التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الان، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التعاون الدولي: استمرار التنسيق الاقتصادي مع الحكومة البريطانية لتحقيق الأجندة الوطنية

وزيرة التعاون الدولي تلتقي المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مستهل زيارتهم لمصر

وزيرة التعاون الدولي تلتقي وفدا من مؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة

مصر تحصل على 24 مليون جنيه إسترليني خلال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية

ثمار مشاركة مصر بالقمة الأفريقية البريطانية..24 مليون جنيه إسترليني لدعم برامج التنمية المشتركة وخبراء: مصر عادت لمكانتها

مؤتمر أفريقيا بلندن.. شراكة اقتصادية بين مصر وبريطانيا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

مجدي عبد الغني: ميدو لم يفشل مع المقاصة.. والزمالك أضاع الدوري ..فيديو

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

درع وسيف.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك وأهدافها

خالد الغندور: قناة الزمالك تتخطى 67 مليون مشاهد في 45 دقيقة.. شاهد

حكم اشتراط عدم ميراث الزوجة في تركة الزوج.. البحوث الإسلامية يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية