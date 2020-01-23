التعاون الدولي: شراكة مستمرة مع الدول والقطاع الخاص لدعم استراتيجتنا للتنمية المستدامة 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن رؤية الوزارة تهدف لتدعيم الشراكة متعددة الأطراف لمصر بين شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية .

وأوضحت في تصريحات، أن رؤية الوزارة تتضمن التنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول والمنظمات الدولية والاقليمية، والجهات المستفيدة من المنح الاجنبية فى الاستخدام .

وأشارت إلى أن مشاركة مصر في فعايات منتدي الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية، يعد فرصة كبيرة لعرض سبل التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الان، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحي أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا.