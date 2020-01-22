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الري: مشاورات فنية وقانونية لبحث قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:40 م
سد النهضة
سد النهضة
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البهي عمرو

قال الدكتور محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك مشاورات فنية وقانونية بدأت حول سد النهضة فى الخرطوم وذلك لبحث قواعد الملء والتشغيل.


وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لجميع الأطراف في قضية سد النهضة بحيث يضمن حقوق كل دولة.


وأوضح محمد السباعي أنه يجب أن يتم ملء سد النهضة بالكمية التي تحتاجها إثيوبيا لتوليد الكهرباء بالتوافق مع الجانب المصري، وبما لا يؤثر على مصر والسودان.


وأكد أن العاصمة السودانية الخرطوم، تستضيف غدا وعلى مدار يومين، الاجتماع التشاوري للوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر ، السودان ، إثيوبيا"  لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ووضع مسودة اتفاق بذات الشأن.


وتابع أن مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من "١٣-١٥" يناير الجاري برعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي وفى ضوء التزام الدول الثلاث المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام ومتبادل على ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية. 


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