تنسيقية الأحزاب: نشرة الأمن غير التقليدي تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة

أكد نور الشيخ، عضو لجنة السياسيات الأمنية والاستراتيجية، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان اللجنة منوط بها عمل الاستراتيجيات والرؤى الأمنية، التي من شأنها دعم قدرة الدولة على مواجهة ما يستهدفها في الداخل والخارج، في أوقات الحرب والسلم، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نشرة بحثية من قبل اللجنة تتناول هذا الإطار، تحت عنوان الأمن غي التقليدي.





وقال نور الشيخ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "النشرة البحثية الأولى الخاصة بالأمن غير التقليدي، غرضها الأساسي ضبط المفاهيم الأمنية والاستراتيجية، ووضع معايير جديدة، للنظر في الشئون والأحداث الأمنية والاستراتيجية، ووضع حلول غير تقليدية لها، ووضع الرؤى المستقبلية وعمل نشرات تقييم مخاطر دورية، وعمل أبحاث قومية دورية تفيد صناع القرار".





وأضاف عضو لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية، بتنسيقية الأحزاب، أن النشرة البحثية للأمن غير التقليدي، تقوم على مجموعة من الأسس يجب اتباعها في أي مشروع أو عمل يخص الشأن العام، مؤكدًا أن الدولة تسير عليها في كل المشروعات القومية التي تقوم بتدشينها.





وأشار نور الشيخ إلى أن التحديات التي تواجه الدولة عديدة، ويجب على جميع أفراد الدولة إدراك تلك التحديات، وهو ما ركزت عليه النشرة البحثية الأولى للجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية الخاصة بالأمن غير التقليدي، حيث أبرزت ضرورة الوعي ببعض المصطلحات وفهمها مثل المصلحة والغاية الوطنية، القائمة على "البقاء والحرية والرفاهية والإزدهار".





كما أكد على هدف النشرة البحثية "الأمن غير التقليدي"، في تعميق المفاهيم الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأمن القومي، من خلال استغلال جميع الموارد.





وأكد على أن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية بتنسيقية شباب الأحزاب سوف تقوم بإصدار نشرات بحثية بشكل ربع سنوي، قائمة على هذا الإطار الذي تقوم عليه بحث الأمن غير التقليدي.





أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب نشرتها البحثية الأولى مساء اليوم الأربعاء حول الأمن غير التقليدي وحصلت صوت الأمة على نسخة من هذه النشرة التي توضح التهديدات الغير تقليدية التي تتعرض لها أمن دول المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة والتي كان أبزر سماتها أن هذه المخاطر عابرة للحدود والتعاون معها متعدد الأطراف كالتغيرات المناخية والتحركات السكانية والإجرام المنظم وأمن المعلومات.



