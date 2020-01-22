عشان جمالك.. أفضل الماسكات للتخلص من جفاف البشرة فى الشتاء





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الماسكات للحفاظ على بشرتك فى الشتاء وهى:-





ماسك الأفوكادو:-

المكونات.:-





- أفوكادود مهروس

- زيت زيتون





طريقة الأستخدام:-

نقوم بهرس ثمرة الأفوكادو ثم أضافة زيت الزيتون لها

نضع الماسك لمدة 10 دقائق ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ





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ماسك اللبن

المكونات:-





- زبادى

- لبن رايب

- زبدة شيا





طريقة الأستخدام:-

نخلط جميع المكونات معًا

نضع الماسك على البشرة مع تجنب العين

نترك الماسك لمدة 10 دقائق

نغسل البشرة بماء بارد

تعانى العديد من الفتيات بسبب البشرة الجافة خلال الشتاء، والتى تؤدى إلى ظهور التجاعيد وتقشير البشرة بشكل غير طبيعى