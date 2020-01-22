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بعد إعادة المحاكمة.. زوجة المهندس المصري بالسعودية: الرئيس السيسي أب رحيم..فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:59 م
المهندس المصري وزوجته
المهندس المصري وزوجته
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محمود محسن

أكدت ابتسام سلامة زوجة المهندس المصري على أبو القاسم الذي تم الحكم عليه بالإعدام في السعودية أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لقضية زوجها يؤكد انه الأب الرحيم لكل المصريين مؤكدة أنه بتدخل الرئيس تم إتخاذ قرار بإعادة محاكمة زوجها. 


وأضافت زوجة المهندس المصري على أبو القاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc لفضائية dmc أن الرئيس السيسي أعطى تعليماته لوزارة الخارجية والهجرة بمتابعة قضية زوجها وسيكون هناك جلسة 16 فبراير المقبل. 


وتابعت ابتسام سلامة أن زوجها يقوم بالتحدث إليها وهو سعيد  ولديه ثقة كاملة في القضاء السعودي والمصري مؤكدة أن النيابة العامة السعودية قد أعادت القضية إلى ساحات القضاء. 


وأشارت زوجة المهندس المصري على أبو القاسم أن النائب العام المصري سافر بنفسه للسعودية لكى يقدم الاوراق والمستندات التي تثبت براءة زوجي مؤكدة أن الفضل لذلك يعود لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكاتف أجهزة الدولة.


ووافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضى، على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصرى على أبو القاسم عبد الوارث مصطفى إلى المحكمة الجزئية وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية.


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