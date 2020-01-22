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حوادث

المؤبد لمدير الشئون القانونية بسكك حديد مصر لاتهامه بالرشوة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:38 م
محاكمة
محاكمة
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عمرو خليفة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة؛ بمعاقبة مدير الشئون القانونية بسكك حديد مصر بالسجن المؤبد غيابيًا لاتهامه بتلقي رشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جابر المراغي، وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم، وأمانة سر أحمد رضا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بطلب رشوة مبلغ 35 ألف جنيه من حسن إبراهيم، خفض إلى 28 ألفا، أخذ منه 8 آلاف  مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المفضي بها لصالح موكليه دون استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت التحقيقات أنه تم ضبط المتهم بعد افتضاح أمره.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي انتهت بإحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته والتي قضت بقرارها السابق.
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