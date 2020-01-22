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تعليم

100 مليون صحة.. تعليم الفيوم تفحص تلاميذ الابتدائي طبيا ومجتمعيا..صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:46 م
الاستعداد لإجراء
الاستعداد لإجراء الفحص الطبي لتلاميذ المرحلة الابتدائية والت
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقد الدكتور  محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اجتماعا، مع مديري الإدارات التعليمية والتعليم الابتدائي والمجتمعي، ومسئولي البيئة والسكان، بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير التعليم العام، والعلاقات العامة بالمديرية، بشأن الاستعداد لإجراء الفحص الطبي لتلاميذ المرحلة الإبتدائية والتعليم المجتمعي على مستوى جميع المدارس بالفيوم، من خلال حملة "100 مليون صحة"، والتى ستبدأ يوم 10 من فبراير 2020 .


وشدد "عبدالله" خلال الاجتماع، على أن يشمل الفحص الطبي تلاميذ المرحلة الابتدائية (من الصف الأول الابتدائي وحتى السادس الابتدائي)، ومدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، كما تشمل الحملة فحص "فيرس سي، والانيميا، والتقزم، والسمنة".


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ووجه بضرورة تكليف مسئول لمتابعة الحملة والتنسيق مع مديرية الصحة بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة والتواصل المباشر مع مسئول الحملة بالمديرية ( مسئول البيئة والسكان)، وأن يتم استكمال بيانات التلميذ والرقم القومي ورقم تليفون ولي الأمر؛ وذلك لإبلاغ ولي الأمر مباشرة من اللجنة الطبية بمديرية الصحة التي ستجري الفحص بنتيجة الفحص الطبي للتلميذ ،  مع توفير غرفة مناسبة للفحص الطبي للتلاميذ بكل مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة.


وطالب وكيل الوزارة  جميع المدارس بإعداد كشوف بأسماء التلاميذ لكل فصل على حدة، و ضرورة تنفيذ حملات للتوعية للتلاميذ بضرورة إجراء الفحص الطبي لجميع التلاميذ، وكذلك تذليل كافة العقبات لإجراء الفحص داخل المدرسة.


ونبه على ضرورة التواصل المباشر مع الإدارة التعليمية والمديرية من خلال موافاة المديرية بتقرير يومي عن الفحص الطبي بكل مدرسة.

100 مليون صحة.. تعليم الفيوم تفحص تلاميذ الابتدائي طبيا ومجتمعيا..صور
100 مليون صحة.. تعليم الفيوم تفحص تلاميذ الابتدائي طبيا ومجتمعيا..صور
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