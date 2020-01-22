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أخبار العالم

الشرطة أمامك والموت خلفك.. الصين تحاصر مواطنيها بمدينة وباء كورونا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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شريف سيد
فرضت السلطات الصينية كردونا حول مداخل ومخارج مدينة ووهان، وذلك لمنع أي شخص من الخروج أو الدخول إلى المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا بداخلها. 

وانتشر شريط فيديو للشرطة الصينية، وهي تقطع مخارج المدينة، وسط حالة من التكدس المروري، لمنع أي شخص من الخروج من المدينة. 

وارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل إلى 17 حالة، عقب وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأعلنت الصين ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا القاتل إلى 500 شخص، غالبيتهم داخل أو حول مدينة ووهان

وانتشر الفيروس إلى أجزاء أخرى من الصين، وتم تأكيد حالات في الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
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