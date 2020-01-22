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حوادث

كشف غموض العثور على جثة سيدة في ترعة بـ كفر الشيخ

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:51 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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محمود زيدان

كشفت مباحث مركز سيدي سالم، برئاسة المقدم محمد عبد العزيز، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمحافظة كفر الشيخ، غموض العثور على جثة لسيدة بترعة عبد الدايم، وتبين أن الجثة لمعاقة ذهنيًا، متغيبة عن منزلها منذ أسبوعين.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة لسيدة بالمجرى المائي لترعة عبد الدايم دائرة مركز سيدي سالم، في بداية العقد السادس بكامل ملابسها ولا يوجد بها إصابات.

تم تشكيل فريق جنائي تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، لكشف غموض الواقعة، وتوضيح ملابسات الحادث، توصلت التحريات إلى أن الجثة لسيدة تدعى "ف.ع" 53 سنة، معاقة ذهنية، متغيبة بتاريخ 8 يناير الجاري، ومحرر بشأنها المحضر 258 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم.

وتبين أن الجثة مرتدية كامل ملابسها، وفي بداية التحلل الرمي، وأنها تعرضت للغرق في الترعة التي عُثر على جثتها بها، إثر إعاقتها الذهنية وعدم اتزانها، وأنها كانت دائمة التردد على مكان العثور عليها بصفة مستمرة، ولا توجد شبهة جنائية.

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