تموين الفيوم ضبط ماكينة صرف نقاط فارق الخبز ببندر الفيوم ثان

تمكنت حملة تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم، برئاسة المهندس محمد منتصر مدير إدارة بندر ثان والمهندس طارق أبو ميه رئيس الرقابة والمفتشون رجب محمود واحمد الحصان وهانى جمال من ضبط ماكينة صرف نقاط فارق الخبز لتاجرة تموين متوفاة يقوم احد الأشخاص باستخدامها كما تم ضبط معه "١٠٨" كيلو سكر تمويني ناحية الشيخ حسن عند أحد الاهالى .





كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى المتنوعة للأسواق والمخابز منها بدون ترخيص للمخابز السياحية و عدم الاعلام عن الأسعار و نقص وزن ومواصفات للمخابز، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.



