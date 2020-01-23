لأول مرة.. تاون جاس تشارك في معرض ومؤتمر مصر الدولي الرابع للبترول

تــــشــــارك الـــشـــركـــة الـــمـــصـــريـــة لـــلـــتـــوزيـــع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي لــلــمــدن -تــــاون جـــاس- لأول مـــرة كـــعـــارض بـــالـــدورة الــرابــعــة لـمـؤتـمـر ومـعـرض مــصــر الـــدولـــي لــلــبــتــرول »إيـــجـــيـــبـــس2020، تــحــت رعـــايـــة الـرئـيـس عبد الفتاح السيسي.





وذلك في إطار حرص الشركة على استعراض وتسويق أعمالها وأنشطتها المختلفة، مثل التحكم والاتصالات الإسكان، وكذلك تصميم وتنفيذ أنظمة الحماية الكاثودية لخطوط الصلب، وأعمال الثقب علي الساخن وخارجي الستوب لينج، وتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، مستهدفة جذب مزيد من األعمال والعقود داخلي والاندماج الفعلي في الفعاليات التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية .





وكانت الشركة قد شاركت في المؤتمر الدولي الـ14 لمبادرة البيانات المشتركة "جودي"، حيث مث فعاليات المؤتمر الذي استضافته القاهرة على مدار يومي 20-21 أكتوبر المهندس محمد عبدالعزيز – مدير عام مساعد متابعة المشروعات – وذلك تحت رعاية وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المال وبحضور أمين عام منتدى الطاقة العالمي.





ويعد "جودي"من أهم المحافل الدولية التي تضم المتخصصين فى مجالات الطاقة للمساهمة في دعم وتعزيز شفافية بيانات الطاقة والذي يحظى بدعم وزراء منتدى الطاقة العالمي وقادة مجموعة العشرين، وتعد استضافة مصر للمؤتمر هذا العام هي الثانية منذ تأسيس المبادرة منذ 14 ً عاما .