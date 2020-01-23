AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لأول مرة.. تاون جاس تشارك في معرض ومؤتمر مصر الدولي الرابع للبترول

الخميس 23/يناير/2020 - 07:11 ص
معرض ومؤتمر مصر الدولي
معرض ومؤتمر مصر الدولي الرابع للبترول
Advertisements
مايكل عياد
تــــشــــارك الـــشـــركـــة الـــمـــصـــريـــة لـــلـــتـــوزيـــع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي لــلــمــدن -تــــاون جـــاس- لأول مـــرة كـــعـــارض بـــالـــدورة الــرابــعــة لـمـؤتـمـر ومـعـرض مــصــر الـــدولـــي لــلــبــتــرول »إيـــجـــيـــبـــس2020،  تــحــت رعـــايـــة الـرئـيـس عبد الفتاح السيسي.

وذلك في إطار حرص الشركة على استعراض وتسويق أعمالها وأنشطتها المختلفة، مثل التحكم والاتصالات الإسكان، وكذلك تصميم وتنفيذ أنظمة الحماية الكاثودية لخطوط الصلب، وأعمال الثقب علي الساخن وخارجي الستوب لينج، وتصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، مستهدفة جذب مزيد من األعمال والعقود داخلي والاندماج الفعلي في الفعاليات التي تنظمها وزارة البترول والثروة المعدنية . 

وكانت الشركة قد شاركت في المؤتمر الدولي الـ14 لمبادرة البيانات المشتركة "جودي"، حيث مث فعاليات المؤتمر الذي استضافته القاهرة على مدار يومي 20-21 أكتوبر المهندس محمد عبدالعزيز – مدير عام مساعد متابعة المشروعات – وذلك تحت رعاية وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المال وبحضور أمين عام منتدى الطاقة العالمي.

 ويعد "جودي"من أهم المحافل الدولية التي تضم المتخصصين فى مجالات الطاقة للمساهمة في دعم وتعزيز شفافية بيانات الطاقة والذي يحظى بدعم وزراء منتدى الطاقة العالمي وقادة مجموعة العشرين، وتعد استضافة مصر للمؤتمر هذا العام هي الثانية منذ تأسيس المبادرة منذ 14 ً عاما .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"البترول" تحذر سكان الإسماعيلية من رائحة الغاز الطبيعي غدا.. تفاصيل

البترول لأهالي الإسماعيلية: لا تخافوا من رائحة الغاز الطبيعي اليوم

السويدي: توجيه الرئيس بتكثيف التعاون مع إيني يعكس اهتمام الدولة بقطاع الطاقة

كشف حساب البترول| طارق الملا يزور حقل ظهر بصحبة وفد برلماني.. 8 ملايين طن تراجعا فى استهلاك المحروقات.. وتحذيرات شديدة لأهالي أبوقير بالإسكندرية

تاون جاس تنهي 93% من خطة توصيل الغاز الطبيعي السكني خلال 2019

كشف حساب البترول| تعيين نائب جديد للوزير.. توقيع 4 اتفاقيات بحث جديدة.. ودراسة إلزام التاكسي والميكروباص بالعمل بالغاز الطبيعي

ترشيحاتنا

ننتظر قرار الإدارة.. أمير مرتضى: الزمالك مستعد لخوض السوبر الأفريقي في قطر

تركي آل الشيخ يرد على بيان الأهلي بشأن الرئاسة الشرفية

بعد إصابة عايدة عبد العزيز بالزهايمر.. كرمها جمال عبد الناصر وتركت التدريس من أجل التمثيل

درع وسيف.. مرتضى منصور يعلن سياسة قناة الزمالك وأهدافها

برشلونة يعلن إصابة حارس مرماه.. تفاصيل

طقس اليوم الخميس.. أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة تصل لـ 16

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل

مختبئين في أماكن غريبة.. شاهد لحظات القبض على عمالة مخالفة في السعودية

عذر أقبح من ذنب.. شاهد خادمة تضع يد رضيعة في الماء المغلي لسبب غريب