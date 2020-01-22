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تعليم

شاهد.. اللحظات الأخيرة من صب قبة جامعة القاهرة الدولية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:28 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فيديو يظهر فيه اللحظات الاخيرة من صب قبة الفرع الدولي لجامعة القاهرة. 

وكتب الدكتور محمد الخشت عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سر واقترب، فمن بدأ السير سوف يجد العون...، اقرعوا يُفتح لكم.

واضاف الدكتور الخشت: اللحظات الأخيرة في صب القبة الجديدة، الفرع الدولي واقع يقترب إن شاء الله. 


جدير بالذكر ان جامعة القاهرة، تشارك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 22 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار "مصر أفريقيا .. ثقافة التنوع".

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تشارك في المعرض بجناح خاص، وبأكثر من 1000 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، مشيرًا إلى أن هناك تنوعًا في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة، من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، ومن أحدث الكتب التي تشارك بها الجامعة، كتاب التفكير النقدي وكتاب ريادة الأعمال، وكتاب إدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج، ومعجم الأديان العالمية.
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