مبحبش صوته.. مفيد فوزي يعلق على جماهيرية عمرو دياب .. فيديو





وقال مفيد فوزي خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن الحضور الشخصي لعمرو دياب جعل المسافة بينه وبين الناس، وهذه المسافة هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة للجمهور في القرب منه.





وأضاف مفيد فوزي، أنه شعر بالحزن عندما وضعت إحدى شركات المياه الغازية على منتجها صورة عمرو دياب لانه ليس بحاجة إلى ذلك، مضيفا : «عبد الحليم حافظ عرض عليه مبالغ ضخمة لعمل اعلانات ورفض».





وأِشار مفيد فوزي، إلى أنه يعبر عن نفسه والحضور الشخصي للفنان هو سر العلاقة بين النجم والجمهور، مضيفا :«مقدرش أقول يا سلام علي ملطشة القلوب»



