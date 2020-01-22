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توك شو

مبحبش صوته.. مفيد فوزي يعلق على جماهيرية عمرو دياب .. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:46 م
مفيد فوزي وعمرو دياب
مفيد فوزي وعمرو دياب
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كـريـم الـخـطـيـب
علق الإعلامي مفيد فوزي على جماهيرية الفنان عمرو دياب، موضحة أن ندرة ظهور «الهضبة» في اللقاءات الإعلامية سبب ارتفاع شعببته رغم أنني لم أعجب بصوته.

وقال مفيد فوزي خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» إن الحضور الشخصي لعمرو دياب جعل المسافة بينه وبين الناس، وهذه المسافة هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة للجمهور في القرب منه.

وأضاف مفيد فوزي، أنه شعر بالحزن عندما وضعت إحدى شركات المياه الغازية على منتجها صورة عمرو دياب لانه ليس بحاجة إلى ذلك، مضيفا : «عبد الحليم حافظ عرض عليه مبالغ ضخمة لعمل اعلانات ورفض».

وأِشار مفيد فوزي، إلى أنه يعبر عن نفسه والحضور الشخصي للفنان هو سر العلاقة بين النجم والجمهور، مضيفا :«مقدرش أقول يا سلام علي ملطشة القلوب»

من ناحية أخرى يواصل عمرو دياب التحضيرات لألبومه الجديد والذي من المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة خاصة وأن عمرو يعد بمفاجآت كبيرة لجمهور في هذا الألبوم المنتظر.
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