أمين حزب المصريين: الإرهاب الإلكتروني تهديد غير مباشر للأمن القومي.. فيديو

أكد أحمد مشعل أمين عام حزب المصريين الأحرار أن الإرهاب الإلكتروني تهديد غير مباشر للأمن القومي المصري، ويتطلب مواجهة مختلفة سواء على المستوى المحلى او الدولى.

وأضاف أمين عام حزب المصريين الأحرار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن الإرهاب الإلكتروني يظهر من خلال ساحات مختلفة تمثل تهديدا لوحدة الصف ولمصر وتصل إلى الساحة العربية والدولية.

وتابع أمين عام حزب المصريين الأحرار أن الامن الفكرى يتم عن طريق تنشئة العقول السليمة التي تستطيع ان تفرق ما هو معني بمصلحة الوطن .

وأشار أمين عام حزب المصريين الأحرار أن الفكر المتطرف والافكار الهدامة وهى اهم العوامل التي تهدم الأوطان من خلال الأفكار التي تهدم مجالات العمل العام.

وقال أمين عام حزب المصريين إنه يجب أن يكون هناك اهتمام بمفهوم جديد للامن، بشكل يعتمد على الامن الفكرى.