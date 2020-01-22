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أخبار العالم

الحرس الثوري: أمريكا تدفع مليارات الدولارات الى إيران سرًا.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة تدفع مليارات الدولارات للحرس الثوري مقابل الإفراج عن محتجزين من "الجواسيس" في إيران.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في إيران مقطع فيديو لكبير استراتيجيي الحرس الثوري الإيراني حسن عباسي أثار الكثير من الجدل.

وتحدث عباسي خلال كلمته في مسجد نوشهر، يوم الجمعة الماضي، عن كيفية توفير الحرس الثوري للأموال في ظل العقوبات الأمريكية عن طريق الفدية، على طريقة قطاع الطرق، كاشفا عن فدية تلقتها إيران نظير مقتل الجنرال قاسم سليماني.


ويقول عباسي في الفيديو:"انظر كيف يحصل الحرس الثوري على الأموال، الحرس الثوري يحتجز جاسوسا مثل جيسون (مراسل صحيفة واشنطن بوست، اعتقل يوليو 2014، وأفرج عنه من السجن في يناير 2016 رفقة 3 أمريكيين)، الولايات المتحدة تتوسل من أجل إطلاق سراحه، نحن نقول لا، ادفعوا له".

ويضيف:"وتحصل حكومتنا على 1.7 مليار دولار للإفراج عن هذا الجاسوس..كل هذا المبلغ من احتجاز جاسوس واحد فقط، الحرس الثوري على ما يعادل من 1-2 مليار دولار، كان من المفترض أن يحصل عليها من ميزانية الحكومة".

وواصل عباسي أن "الحرس الثوري ينشئ السدود والطرق، والطرق السريعة، ويجلب الأمن لسوريا والعراق ولبنان وفلسطين ومناطق أخرى، ويدير صحف ونتج برامج تلفزيونية، ولا يزال الرئيس (حسن روحاني) يشكو من الحكومة المسلحة".

وأضاف موبخا روحاني:"كن أمينا، من أين يمكنك أن تجني مثل هذه العوائد، هل ستجني 3 مليارات و1.7 مليار أخرى من الاتفاق النووي؟ هذه هي الطريقة لجني العوائد".


وواصل:"بالأمس، قال مسؤول إنه لا يمكنه حل الأزمات الاقتصادية من دون الغرب..هذا هو الحل. هل تريد حل أزمة العقوبات (الأمريكية)؟ قواتنا في البحر التي تجري دوريات كل شهر، يجب أن تحتجز 10 أو 20 أمريكيا كرهائن، ويجب أن نحصل على مليار دولار عن كل واحد منهم".

وشرح:"إذا حصلت على مليار دولار أسبوعيا، والسنة تحتوي على 51 أسبوعا، فستجني على الأقل 50 مليارا سنويا..متى يمكننا جني هذا المبلغ من الاتفاق النووي؟ هكذا تفعلها، يجب أن نأخذ قدراتنا الداخلية على محمل الجد".

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