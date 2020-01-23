AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. غادة لطفي تكتب: الإسعافات الأولية لتسمم الطفل

الخميس 23/يناير/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
الأطفال دون الخامسة من العمر أكثر فئة عرضة للتسمم بتناول مبيدات حشرية او منظفات منزلية او جرعات زائدة من الادوية لعدم وعيهم بخطورة ذلك لذا يجب ابعاد كل هذه الاشياء في اماكن بعيدة تماما عن متناول ايدي الاطفال كما يجب على الاهل معرفة علامات التسمم بهذه المواد بحيث لو ظهرت على طفلهم يتم اسعافه باسرع وقت ومن علامات التسمم بتناول جرعات زائدة من الادوية او المنظفات او المبيدات الحشرية مايلي:
١/تعرق الطفل المفاجئ وتغير حالته المزاجية
٢/قئ و مغص 
٣/ارتفاع او انخفاض بدرجة حرارة الجسم
٤/سماع طنين بأذنه واختلال توازنه
٥/تغير في الرؤية 
٦/صعوبة في التنفس
٧/زرقان بالاطراف او الجسم كله وتشنجات

👈الاسعافات الاولية لهذه الحالة من التسمم:
١/دفع الطفل للتقيئ بوضع اصبع في داخل حلقه لمدة بسيطة في حالة تناول جرعات زائدة من الادوية اما لو تناول الطفل منظفات منزلية او مبيدات حشرية فالافضل عدم دفعه للتقيئ لان ذلك قد يزيد الحالة سوء فنكتفي باعطاء الطفل كمية كبيرة من الماء او اللبن
٢/الاتصال بمركز السموم وتحديد نوع الدواء او المنظف او المبيد الذي تناوله الطفل وكميته تقريبا حتى يمكنهم توجيهكم للتعامل مع الحالة 
٣/غسل وجهه بالماء جيدا في حالة استنشاق مبيد حشري او منظف وتنويمه على جانبه لسهولة تنفسه وتهوية المكان 
٤/نقله باسرع وقت لاقرب مستشفى لاعطاءه جلسات اكسجين وعمل غسيل معدة خلال ساعتين من تناوله الادوية او المنظفات
٥/يجب عدم وضع المنظفات المنزلية في زجاجات العصائر والمشروبات الغازية لان ذلك يشجع الطفل على تناولها بالخطأ
Advertisements

ترشيحاتنا

زوجة محمد إمام تخطف الأنظار في أول ظهور بمناسبة فنية ..فيديو

هل يوجد صلاة سنة بعد العصر.. أمين الفتوى يجيب

مدرب واقعي بخلاف جروس.. مدحت العدل يتغزل في كارتيرون

طقس اليوم الخميس.. أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة تصل لـ 16

تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

في ذكرى ميلاد سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها