د. غادة لطفي تكتب: الإسعافات الأولية لتسمم الطفل

الأطفال دون الخامسة من العمر أكثر فئة عرضة للتسمم بتناول مبيدات حشرية او منظفات منزلية او جرعات زائدة من الادوية لعدم وعيهم بخطورة ذلك لذا يجب ابعاد كل هذه الاشياء في اماكن بعيدة تماما عن متناول ايدي الاطفال كما يجب على الاهل معرفة علامات التسمم بهذه المواد بحيث لو ظهرت على طفلهم يتم اسعافه باسرع وقت ومن علامات التسمم بتناول جرعات زائدة من الادوية او المنظفات او المبيدات الحشرية مايلي:



١/تعرق الطفل المفاجئ وتغير حالته المزاجية

٢/قئ و مغص

٣/ارتفاع او انخفاض بدرجة حرارة الجسم

٤/سماع طنين بأذنه واختلال توازنه

٥/تغير في الرؤية

٦/صعوبة في التنفس

٧/زرقان بالاطراف او الجسم كله وتشنجات





👈الاسعافات الاولية لهذه الحالة من التسمم:

١/دفع الطفل للتقيئ بوضع اصبع في داخل حلقه لمدة بسيطة في حالة تناول جرعات زائدة من الادوية اما لو تناول الطفل منظفات منزلية او مبيدات حشرية فالافضل عدم دفعه للتقيئ لان ذلك قد يزيد الحالة سوء فنكتفي باعطاء الطفل كمية كبيرة من الماء او اللبن

٢/الاتصال بمركز السموم وتحديد نوع الدواء او المنظف او المبيد الذي تناوله الطفل وكميته تقريبا حتى يمكنهم توجيهكم للتعامل مع الحالة

٣/غسل وجهه بالماء جيدا في حالة استنشاق مبيد حشري او منظف وتنويمه على جانبه لسهولة تنفسه وتهوية المكان

٤/نقله باسرع وقت لاقرب مستشفى لاعطاءه جلسات اكسجين وعمل غسيل معدة خلال ساعتين من تناوله الادوية او المنظفات