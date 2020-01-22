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رياضة

لم يعتدّ بقبول الاستقالة.. الأهلى يؤكد انفراد صدى البلد عن رئاسة تركي آل الشيخ الشرفية للنادي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:54 م
محمود الخطيب وتركي
محمود الخطيب وتركي آل الشيخ
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أكد مجلس إدارة الأهلي أنه لم يتطرق الي الإستقالة التي تقدم بها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء :"إدارة النادي وهي تتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وعودته من رحلة العلاج سالمًا لوطنه وأهله وكل محبيه، تؤكد أن الاستقالة التي تقدم بها آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قبل ما يزيد على عام ونصف، لم يتطرق إليها مجلس الإدارة في اجتماعاته السابقة، والنادي الأهلي بتقاليده الراسخة لم يعتَد قبول استقالة أو إقالة أي من رؤساء شرف النادي على مدى التاريخ.

وأضاف:" كما أن المستشار تركي آل الشيخ مسؤول له قدره في دولة شقيقة تربطنا بها علاقة تاريخية، ولها مكانة خاصة في قلوب المصريين، ومجلس إدارة الأهلي تفهم في ذلك الوقت ما جرى للمساس بهذه العلاقة، التي يعتز بها النادي وقياداته،  ولقد ترجمت الجلسات التي جرت مؤخرًا بين محمود الخطيب رئيس النادي، والمستشار تركي آل الشيخ، التقارب في وجهات النظر، ووضع ضوابط واضحة للتعاون في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ثوابت النادي ورؤية مجلس إدارته، ويعكس للرأي العام ما يقدمه تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي من دعم كبير ورغبة صادقة منه في خدمة الأهلي وأعضائه وجماهيره في مجالات مختلفة".

وكان موقع " صدى البلد " نشر فى 1 يناير الجارى أن الأهلى يتمسك بتواجد تركي آل الشيخ فى الرئاسة الشرفية للنادي ولا يتطرق المجلس من الأساس إلى قبول استقالته.
لم يعتدّ بقبول الاستقالة.. الأهلى يؤكد انفراد صدى البلد عن رئاسة تركي آل الشيخ الشرفية للنادي
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