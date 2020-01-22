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رياضة

باريس سان جيرمان يتقدم على ريم بهدفين نظيفين ويقترب من نهائي كأس فرنسا

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:55 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي باريس سان جيرمان وريم ، بتقدم فريق العاصمة الباريسية بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس فرنسا.

افتتح المدافع البرازيلي ماركينيوس التسجيل للبي إس جي في الدقيقة التاسعة بتمريرة رائعة من زميله نيمار ، قبل أن يضاعف الإيفواري جيسلان كومان النتيجة في الدقيقة 31 بالخطأ في مرماه ، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.

ويقابل الفائز من هذه المباراة ، في الدور النهائي ، نادي ليون ، الذي أقصى نادي ليل بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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