باريس سان جيرمان يتقدم على ريم بهدفين نظيفين ويقترب من نهائي كأس فرنسا





افتتح المدافع البرازيلي ماركينيوس التسجيل للبي إس جي في الدقيقة التاسعة بتمريرة رائعة من زميله نيمار ، قبل أن يضاعف الإيفواري جيسلان كومان النتيجة في الدقيقة 31 بالخطأ في مرماه ، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.





ويقابل الفائز من هذه المباراة ، في الدور النهائي ، نادي ليون ، الذي أقصى نادي ليل بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي باريس سان جيرمان وريم ، بتقدم فريق العاصمة الباريسية بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس فرنسا.