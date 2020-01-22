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مصطفى الفقى: مصر طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب أمنها القومي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:40 م
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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البهي عمرو

علق الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي، على الصورة التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسي بوتين، والمستشارة الألمانية ميركل، وذلك خلال اجتماع برلين الأخير، وقال إن هذه الصورة كانت للاتفاق على شئ بخصوص الأزمة الليبية.


وأضاف مصطفى الفقي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن هذه الصورة تمت خلال مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية.


وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن، مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومى بشكل يجبرها على ألا تكون طرفا محايدا.


وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية وتعمل على جذب الاستثمار و تقوم بعمل مشاريع ايضا تحارب الإرهاب.


ولفت الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن ليبيا جزء لا يتجزأ من مصر، وان مصر تدافع عن ليبيا، وأن الفكر العثمانى دائمًا يتمحور حول الهيمنة بشكل استعماري.

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