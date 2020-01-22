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محمد كمال: الداخلية أصبحت تعتمد على الكاميرات والتكنولوجيا الحديثة.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:42 م
الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد كمال
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الكاتب الصحفي محمد كمال، مسئول الملف الأمني بجريدة الأخبار المسائي، إن وزارة الداخلية أصبحت تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، مشيرًا إلى أن هناك انتشارًا لكاميرات المراقبة على مستوى المحافظات.

وأضاف محمد كمال خلال لقائه في برنامج «الليلة» المذاع على الفضائية المصرية، أن كاميرات المراقبة أصبح الاعتماد عليها بشكل كبير لأنها تساعد في ضبط العديد من القضايا، موضحا أن الداخلية قامت بتوعية أصحاب المحلات والمباني بوضع كاميرات ليكون الوضع أكثر أمانًا.

وأوضح محمد كمال أن هناك مجهودًا يبذل من رجال الداخلية لإعادة الأمن للشارع المصري، فضلا عن القضايا وتنفيذ الأحكام على الهاربين من القانون وضبطهم في عدد من المناطق، والقضاء علي الكثير من البؤر الاجرامية  الخطيرة التي تستهدف الشباب المصري.

وأشار إلى أن هناك محافظات قلت فيها الجريمة وعلى رأسها سوهاج وأسيوط، وهناك تواصل مع المواطنين، وإجراء العديد من المصالحات لإنهاء الخصومات الثأرية، لافتا إلى أن كل محافظة لها رؤية ومسئولية مختلفة حسب العادات والتقاليد.

ولفت إلى أن رجال الأمن يتلقون محاضرات داخل إدارة الأزمات لإمدادهم بالمعلومات و كيفية التعامل مع الأزمات، منوها إلى أن كل مديرية لها طبيعة خاصة ويتم التأمين حسب كل مكان والمناطق، وهناك تمركزات في العديد من المناطق لمنع أي أعمال مخالفة في جميع أنحاء الجمهورية.
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