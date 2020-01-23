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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه شركات المقاولات برفع مخلفات الرتش والهدم

الخميس 23/يناير/2020 - 02:50 ص
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته بوضع خطة زمنية لشركات المقاولات لرفع أي مخلفات رتش وهدم  توجد بالأحياء وذلك في مدة أقصاها شهر .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء وشركات المقاولات بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد .

وشدد محافظ بورسعيد علي سرعة البدء في أعمال تنفيذ رفع المخلفات من ظهور الشارع بشكل جمالي وحضاري لتتواكب مع التطورات التي شهدتها المحافظة في العديد من المجالات .

وأكد أن بورسعيد وصلت إلى مستويات متقدمة ومتميزة في مشروعات الخدمات المتنوعة التي تقدم للمواطنين سواء في إزالة العشوائيات بانواعها والخدمات الصحية غير المسبوقة والخدمات الإلكترونية مع مختلف المصالح والهيئات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن عبر التليفون المحمول إلى جانب توافر شبكة من المواصلات الداخلية والخارجية على أعلى مستوى.

وكان محافظ بورسعيد أصدر تعليماته بالتحفظ على أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الرتش والهدم في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
محافظ بورسعيد يوجه شركات المقاولات برفع مخلفات الرتش والهدم
محافظ بورسعيد يوجه شركات المقاولات برفع مخلفات الرتش والهدم
محافظ بورسعيد يوجه شركات المقاولات برفع مخلفات الرتش والهدم
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