مصر المقاصة: ميدو واجه سوء حظ.. وملف المدرب الجديد تحت الدراسة

تحدث وليد هويدي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن رحيل أحمد حسام ميدو من القيادة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج، ورد على أنباء تولى طارق مصطفى مدرب عام منتخب مصر المسئولية خلفًا له.





وكان مصر المقاصة قد أعلن رسميًا رحيل أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق بعد النتائج السلبية في الدوري، وآخرها الهزيمة من بيراميدز بثلاثية.





وقال "هويدي" خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تايم سبورتس": "ترشيح طارق مصطفى لتدريب المقاصة؟.. مجلس الإدارة هو المسئول عن الاختيار، وهناك أسماء كثيرة على الساحة تقال، غير مسموح لي بالحديث عن هذا الأمر، وهذا الملف تحت الدراسة حاليًا، مستقرون الآن على جمال عمر لتولي تدريب الفريق في الثلاث مباريات المقبلة".





وعن استقالة ميدو، أوضح: "هو من أفضل المدربين الذين عملت معهم، ولديه أسلوب علمي، ولم يقصر في شيء بل صادفه سوء حظ رهيب لم أر مثله من قبل ، مجلس الإدارة رأى أن التغيير ممكن يأتي بنتيجة جيدة، وهذا ليس تقليل من ميدو، فالإدارة تكن له كل الاحترام ، غير صحيح أنه كان هناك مشكلات من قبل اللاعبين مع ميدو، فهو كان قريبًا من الجميع".



