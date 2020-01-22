أرشيف 40 سنة.. مدير وحدة الأفلام الوثائقية بـ dmc يكشف عن تفاصيل فيلم قطب

أكد احمد الدريني مدير وحدة الأفلام الوثائقية بقناة dmc ان الفيلم الوثائقي "قطب" الذي تمت إذاعته جاء من تحقيقات المباحث العامة وتحقيقات مباحث أمن الدولة العليا وهي لتنظيم 65 وكان يضم 43 متهما من ضمنهم سيد قطب.





وأضاف مدير وحدة الأفلام الوثائقية بقناة dmc أن ورق التحقيقات وصل إلى 24 الف ورقة مشيرا إلى أنه كان أرشيف فترة 40 سنة كاملة بدءا من عام 1929حتى تم إعدام سيد قطب عام 1966 مشيرا إلى ان أرشيف سيد قطب كان عن طريق الصحافة المصرية والمقالات التي تم كتابتها إضافة إلى فترة ترؤسه لتحرير جريدة الاخوان المسلمين.





وتابع الدريني أنه تم أيضا الإطلاع على مؤلفات سيد قطب للإقتراب بشكل كبير من الشخصية أن بعض مذكرات قادة التنظيم حاولوا فك لغز معين فى التحقيقات لكي يتم فهم مسار الأحداث في ذلك الوقت.





وأشار مدير وحدة الأفلام الوثائقية بقناة dmc أن المستندات التي تم جمعها تعبر عن شدة الدقة والاحترافية من الدولة المصرية ومن المباحث الجنائية العسكرية ومحاضر تحريات المباحث والمباحث العامة واستجوابات النيابة من 9 وكلاء نيابة من نيابة أمن الدولة مع 43 متهما الى ان تم الوصول إلى الحكم النهائي.





وقال احمد الدريني إن أحد المتهمين يدعى احمدعبد المجيد عبد السميع من حكم عليه بالاعدام ولكنه لم يعدم وتوفى في عام 2012 وقام بكتابة مذكرات لما وصلت اليه نتائج التحقيقات وهى سليمة ودقيقة لاقصى درجة ممكنة.