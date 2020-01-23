محمد كمال: إعلام وزارة الداخلية يرصد شائعات الإخوان ويرد عليها ..فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد كمال، مسئول الملف الأمني بجريدة "الأخبار المسائي"، إن الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية له دور قوي في الفترة السابقة بداية من 2012.





وأضاف محمد كمال، في لقائه في برنامج «الليلة» المذاع على الفضائية "المصرية"، أن الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية رصد كل ما يصدر عن قنوات، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتم الرد على الشائعات التي تُروج وتطلقها العناصر الإرهابية والخونة لتضليل الرأي العام.





وأكد مسئول الملف الأمني بجريدة الأخبار المسائي، أن وزارة الداخلية تقوم برصد القنوات المعادية للدولة، وتستقبل أي استغاثة ترسل للوزارة، مشيرا إلى أن الداخلة لها دور في حقوق الإنسان والتواصل مع المواطنين.





وأوضح محمد كمال، أن وزارة الداخلية تشارك في العديد من القطاعات منها السياحة وحقوق الإنسان والمرور، لافتا إلى أن إدارة المرور القاهرة والجيزة تقوم بمجهود كبير في الشارع، والضباط منتشرون انتشارا واسعا في كل مكان ويتلقون البلاغات، ويتم التعامل معها على الفور.





وتابع "رجال الشرطة متواجدون معانا في كل مكان لحفظ الأمن، ويقدمون الدعم والمساعدة في كل شيء طوال الـ 24 ساعة، في ظل الحفاظ على الأمن والضربات الاستباقية التي تقوم بها الوزارة الفترة الأخيرة".





وأشار إلى أن «وزارة الداخلية معانا في كل حاجة، وكل التحية والتقدير لرجال الشرطة».



