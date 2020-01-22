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أخبار العالم

حلم قابل للتحقيق.. الإمارات تنضم لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:34 م
الامارات
الامارات
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سعيد العربي

انضمت الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.


وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة حفل "جلوبال جول لايف"، الحدث الإنساني الأضخم في العالم بدبي خلال سبتمبر المقبل.

 

وتشرف على تنظيم الفعالية منظمة "جلوبال سيتزن" العالمية التي تسعى من خلال برامجها ومشاريعها إلى حشد صوت جماعي للمواطنين العالميين الفاعلين، بهدف وضع حد لمشكلات الفقر المدقع حول العالم بحلول عام 2030.

 

جاء ذلك على هامش مشاركة الدولة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا، من خلال وفد رسمي رفيع المستوى، وذلك ضمن جلسة "إعادة تصور أكبر التحديات في العالم" التي عقدت ضمن اجتماعات منظمة "جلوبال سيتزن" في المنتدى الاقتصادي العالمي.

 

وستكون دولة الإمارات ضمن 10 دول في العالم تستضيف بشكل متزامن أكبر حدث إنساني في العالم عابر للقارات الخمس، ويستمر على مدى 10 ساعات متواصلة من البث المباشر، ويتابعه أكثر من مليار ونصف المليار 

و أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، انضمام الدولة لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر.


وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أعلنت دولة الإمارات اليوم من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر".

 

وأشار إلى أن هذا الحدث "يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد.. بمشاركة 10 مدن عالمية".

 

وأوضح في التغريدة نفسها أن الموعد جرى تحديده في يوم 26 سبتمبر القادم.

 

ويتعلق الأمر بحفل "غلوبال غول لايف"، الذي ستحتضنه دبي وتشرف على تنظيمه منظمة "غلوبال سيتزن" العالمية، التي تسعى من خلال برامجها ومشاريعها إلى حشد صوت جماعي للمواطنين العالميين الفاعلين بهدف وضع حد لمشكلات الفقر المدقع حول العالم بحلول العام 2030.

وسيقام حفل "غلوبال غول لايف" هذا العام تحت شعار "الحلم القابل للتحقيق".

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