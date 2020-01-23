بسبب التزويغ.. إحالة 18 من أطباء وممرضي مستشفى الرحمانية للتحقيق

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إحالة ١٨ موظفا بمستشفى الرحمانية بينهم ٤ أطباء و14 ما بين تمريض ومشرفات بالمستشفى للتحقيق خلال الفترة المسائية بسبب عدم حضور النوبتجية المكلفين بها وعدم وجود بديل لهم بدون إذن بسبب ترك العمل بدون سند قانونى.

جاء ذلك عقب زيارة مفاجئة قام بها هشام عابدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية وفريق من الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية مساء اليوم الأربعاء للمستشفى خلال فترتي السهرة والنوبتجية.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون فى اى تقصير وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين شدد على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة للوقوف على تلك الخدمات وتحقيق الانضباط الادارى.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية .

ووجه المحافظ بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

