بعد تحرك قوات عسكرية.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز بوابة النفط إلى العالم؟

تجددت الصراعات الدولية حول مضيق هرمز من جديد، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن 8 دول أوروبية أكدت دعمها السياسي للبعثة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز.





وتقود فرنسا مهمة بحرية في مضيق هرمز لمدة 6 أشهر بدأت في يناير الجاري.





وقالت الخارجية الفرنسية إن هذه الدول الثماني هي "ألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال".





وتبعت كوريا الجنوبية هذه الدول، حيث نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن مسؤول كوري قوله إنه بلاده قررت إرسال قوة إلى مضيق هرمز، لتوسيع نطاق نشاط وحدتها البحرية.





وأثارت هذه الخطوة انتقادات إيران التي تطل بسواحلها على المضيق، واعتبرت أن خطوة كوريا الجنوبية غير مبررة.





وتوترت العلاقات بين الغرب وإيران بعد احتجاز طهران عدد من السفن البحرية ونقالات النفط التي تمر عبر المضيق، ما دفع هذه الدول للتحرك للدفاع عن مصالحها في مضيق هرمز.





ونظرا للأهمية المضيق يستعرض صدى البلد أهم المعلومات عن مضيق هرمز أحد أهم المضايق الاستراتيجية عبر العالم وبوابة النفط من الشرق الأوسط إلى دول آسيا والولايات المتحدة الأمريكية على النحو التالي:





* ممر مائي دولي يفصل بين إيران وعمان، إذ تطل الأولى عليه ناحية الشمال، بينما يقع إلى الجنوب من سلطنة عمان.





* يقع في منطقة الخليج العربي ويفصل ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى.





* سمّي المضيق بـ «هرمز» لتوسّطه مملكة هرمز القديمة والتي اشتهرت باسم «باب الشرق السحري»، كما نُسبت تسميته لـ «هرمز» أحد ملوك بلاد فارس.





* عرض المضيق 50 كيلومترا، وعمق المياه فيه 60 مترا.





* تعبره يوميًا نحو 20-30 ناقلة نفط بمعدّل ناقلة نفط كل 6 دقائق في ساعات الذروة.





* ينقل من خلاله 40 % من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم.





* يتم نقل ما معدله 14 ناقلة نفط في اليوم من دول الخليج العربي عبر المضيق محملة بـ17 مليون برميل.





* يمثل المضيق أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية إذ تصدر المملكة نحو 88 % من إنتاجها النفطي من خلاله المضيق.



