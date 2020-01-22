اهم الاخبار: فيروس كورونا يهدد العالم .. الأهلى يحسم مصير تركي آل الشيخ .. كواليس إهانة أردوغان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





ارتفعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا القاتل إلى 17 حالة، عقب وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية" اقرأ المزيد " .









أكد مجلس إدارة الأهلي أنه لم يتطرق الي الإستقالة التي تقدم بها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية" اقرأ المزيد









كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن حقيقة إصابة النجمة يسرا بمرض سرطان الدم ، ونشرت صورة للنجمة يسرا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" اقرأ المزيد "









أفادت قناة الحدث بأن أنباء ترددت عن نقل الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى أحد مستشفيات أم درمان، إثر تعرضه لوعكة صحية" اقرأ المزيد





يقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة انطلاق قناة الزمالك والتى تحدد انطلاقها بعد قليل، عبر قمر النايل سات" اقرأ المزيد





كشفت صحيفة "موسكوفيسكي كومسوموليتس" كواليس جديدة عن قمة برلين بشأن ليبيا حيثق أكدت أن الخاسر الأكبر خلال القمة كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان" اقرأ المزيد





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