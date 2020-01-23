الفقي: أردوغان واجه رفضا دوليا لوجوده في ليبيا بمؤتمر برلين

قال الدكتور مصطفى الفقي الكاتب والمفكر السياسي، إن حل الأزمة الليبية يحتاج إلى توافق بين الأطراف المتصارعة، موضحًا أن مصر تحتاج إلى تقارب أكثر مع تونس والجزائر للمساهمة فى حل الأزمة الليبية.

وأضاف مصطفى الفقي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن مصر ليست خاسرة من وجود ترامب وحونسون رغم عدم توافق المجتمع الدولى بشأن سياساتهما.

وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد مؤتمر برلين ليس كما كان قبله لانه واجه رسالة دولية واحدة يرفضون تواجده فى ليبيا.

وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن مصر الآن طرف مباشر في الأزمة الليبية بسبب الخوف على أمنها القومى بشكل يجبرها على ألا تكون طرف محايد.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية وتعمل على جذب الاستثمار وتقوم بعمل مشاريع ايضا تحارب الإرهاب وتقف بجانب

ولفت الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن ليبيا جزء لا يتجزأ من مصر، وان مصر تدافع عن ليبيا، وأن الفكر العثمانى دائمًا يتمحور حول الهيمنة بشكل استعماري.