وفد أمريكي لـ اتصالات البرلمان: مصر مؤهلة لتكون مركزا إقليميا للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات من كبرى الشركات العالمية.. والنواب: نراعي ما يدعم الحفاظ على الأمن القومي

"اتصالات النواب" تستضيف وفدا أمريكيا برئاسة مساعد وزير التجارة

الوفد يهدف لتعزيز التعاون في السياسة الرقمية والتحول الرقمي

مساعد وزير التجارة الأمريكي: مهتمون بمشروع قانون البيانات الشخصية





استقبلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، وفدا أمريكيا، برئاسة نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي جيم سوليفان، ونسرين دجويني مسؤول تجارة الخدمات الرقمية وكارى انجرام المُتخصص في تجارة تكنولوجيا المعلومات.





يأتى اللقاء بناء على طلب الوفد الأمريكي الذى يزور مصر خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجارى، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السياسة الرقمية والتحول الرقمى، لاسيما وأن مصر بدأت بخطى واسعة وسريعة فى هذا الصدد.





وقال جيم سوليفان، نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، إن مصر بها مناخ جيد للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهناك تطور كبير يحدث بها، وأمريكا مهتمة جدا بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يستعد البرلمان لإصداره خلال الفترة المٌقبلة، مشيرا أن هذا النوع من التشريعات تختلف مفهوم حماية البيانات بها من بلد لأخر وهو ما يجب أن يتم العمل عليه للوصول لتعريف موحد لها عالميا.





وأضاف سوليفان، أن القانون الأمريكي الخاص بحماية البيانات الشخصية به مواد عابرة للحدود حتى تتوافق مع ظروف الدول الأخرى، مشيرا الى أن تشريع حماية البيانات الشخصية التي تضعه مصر سيفتح مزيدا من التعاون مع أمريكا "لذلك حريصون أن نعرض رؤيتنا بخصوص المسودة الخاصة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي".





ونوه سوليفان، إلي أن العامل الرئيسي لنجاح قانون الأحوال الشخصية هو أن يحظي بثقة المستخدمين والشركات الاستثمارية التي ستتعامل من خلاله، مشيرا أن حماية البيانات مشكلة تقنية بالأساس ونحاول أن نجد حل لذلك في اطار أن تكون مثل هذه التشريعات ملائمة لكل دولة .





وأوضح سوليفان أن مصر مؤهلة أن تكون مركزا إقليميا لوضع اطار تشريعي لحماية المعلومات نتيجة موقعها الممتاز بين أوروبا وإفريقيا، لذلك "فنحن ندعو التنفيذيين بالحكومة وأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان لزيارة واشنطن خلال النصف الأول من هذا العام لوضع إطار لهذا الأمر خصوصا أن السوق المصري كبير وخصب وبه 100 مليون شخص.





فيما قال، أحد أعضاء الوفد الأمريكي، إن إحدي الشركات الأمريكية العالمية وهي شركة سيسكو " والتي تعتبر الأولى عالميًا في مجال المعدات الشبكية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات"، تتابع عن كثب ما يحدث في مصر من تطوير البنية التكنولوجيا والتشريعات المصاحبة لها ومدي المرونة الموجودة بمصر لدعم سياسية الوصول للمعلومات.





وفي المقابل قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، لذلك كان البرلمان حريصا علي اصدار قانون حماية البيانات الشخصية لأهميته في دعم الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلي أن أكثر من 50 شركة عالمية شاركوا في وضع هذا التشريع علي رأسهم "جوجل وتويتر وفيس بوك"، مشيرا أنه سيتم الموافقة علي القانون خلال الأيام المٌقبلة علي أن تصدر الائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إصداره.





وأوضح بدوي أن هناك فرصا ضخمة للاستثمار في مصر، والتحول الرقمي سيساعد علي دعم هذه الفرص، فسوق العمل في مصر ضخم جدا، وكل أجهزة الدولة حريصة علي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.





فيما قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف الرئيسي للتشريع الذي سيقره البرلمان هو حماية البيانات، طبقا للمعايير الدولية والعالمية، لذلك كان البرلمان حريص علي فتح حوار مجتمعي ضم كافة المعنيين بالقانون داخليا وخارجيا لضمان خروجه بشكل توافقي واحترافي.





فيما قالت الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريصا عند مناقشة هذا التشريع الإطلاع على بعض القوانين الأوروبية مثل قانون الولايات المتحدة الأمريكية كما كان هناك بروتوكول بين مصر وأربعة دول أخرى في برلين لكيفية تنظيم والعمل على التحول الرقمي، وعند المناقشات تم النظر توافق هذه القوانين مع اللائحة الأوروبية (GDBR)، وكان الهدف من هذا القوانين تحقيق توازن بين فتح مجالات الاستثمار والحفاظ على حماية بيانات المواطنين.





وقال النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب،أن اللقاء تضمن مناقشات موسعة حول الجهود التي تتم في مصر بشأن البيئة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي ودورها الفعال في النهوض به وترسيخه بكافة المجالات َوالتي من شأنها أن يكون لها دور فعال في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.





وأكد طلعت على أن توفير هذه البيئة التشريعية نابع من اهتمام القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يدعم التحول الرقمى لمواكبة التطورات التي شهدها العالم، مشيرا إلى أن الوفد رحب بهذه الجهود على المستوى التشريعي والتنفيذي الذي يتم في هذا المجال، وأكد على أن البيئة في مصر مناسبة لكافة الشركات العالمية للاستثمار بالتحول الرقمى، ووجه الدعوة للجنة الاتصالات لزيارة الكونجرس لتبادل الخبرات والتعاون بين مصر والولايات المتحده في هذا المجال.





وتابع حديثه :"الوفد الأمريكي أكد على أن البيئة التشريعية لمجال التحول الرقمى في مصر تساعد جذب استثمارات كبري من مختلف الشركات العالمية"، مشيرا إلى أنه تحدث أمام الوفد حول حالة الحوار التي يتم إجرائها حول مشروعات القوانين في البرلمان بشكل عام وفي لجنة الاتصالات بشكل خاص، وأنه يتم دعوة جميع المختصين ومن لهم علاقة ليتم الاستئناس برؤيتهم مثل ماحدث في قانون حماية البيانات ودعوة كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر مثل جوجل.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تطرق نحو عامل رئيسي في مناقشات لجنة الاتصالات لمشروعات القوانين بشأن التحول الرقمى وهو مايدعم الحفاظ على الأمن القومي المصري، ودعم الاستثمارات وجذبها، موكدا على أن هذه فلسفة تحكم مناقشات البيئة التشريعية للتحول الرقمي، وهو ما كان واضحا في قانون حماية البيانات الشخصية، وتم التأكيد على ذلك أمام الوفد، الذين أشادوا بهذه البيئة كونها صالحة للاستثمار من كبرى الشركات من مختلف دول العالم.



