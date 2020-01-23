جناح الأزهر في معرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للتطرف.. رئيس الوزراء يزوره.. مسابقات ثقافية.. واكتشاف أجمل الأصوات في الإنشاد والابتهالات.. وأولى ندواته حول «التغريب» ومسيرة الشعراوي

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم مسابقتين لجمهوره

"التغريب" و "مسيرة الشعراوي" أولى ندوات الأزهر بمعرض الكتاب





يشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه لأكثر من ألف عام.





ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "٤"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال.

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مسابقتين للجمهور؛ حيث يمكن الإجابة عليها طَوال أيام المعرِض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ وذلك من خلال الرابط التالي: www.azhar.eg/bookfair2020.

الأولى: مسابقة ثقافية عامة، تتكون من 10 أسئلة، كل سؤال عبارة عن قصة قصيرة جدًّا، وعلى المتسابق أن يجيب عن صاحب القصة نفسها.

أما المسابقة الثانية: فهي مسابقة صوتيات، والتي يمكن الاشتراك فيها من خلال وضع رابط للأعمال الصوتية الخاصة بالمتسابق؛ والذي يمكن أن يتضمن قراءة لما تيسر من آيات القرآن الكريم، أو أناشيد، أو ابتهالات دينية.

وسوف يتم إعلان الفائزين قبل نهاية المعرض عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم تسليم الجوائز في اليوم الأخير.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

يعقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في تمام الساعة 1:30 ظهر غد الخميس، ندوة حول "مفهوم التغريب وأثره على الثقافة العربية والاسلامية"، بحضور الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، والسفيرة

مشيرة خطاب، والدكتور حسن وجيه، أستاذ التفاوض الدولي بجامعة الأزهر، وذلك بقاعة الندوات الخاصة بالجناح، ويدير الندوة الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.

كما يعقد جناح الأزهر أيضًا في تمام الرابعة عصرًا، ندوة عن مسيرة فضيلة "الشيخ محمد متولي الشعراوي"، لاحتفاء الأزهر بفضيلته، واختياره شخصية العام لجناحه بالمعرض هذا العام، بحضور فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ أحمد الشعراوي، نجل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومحمد عوض، نائب رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، ويدير الندوة الإذاعي القدير سعد المطعني، مدير عام إذاعة القرآن الكريم سابقا.

وتفقد الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمعرض الكتاب وتفقد أحدث إصداراته.

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ "٥١"، وذلك خلال افتتاحه الأربعاء ٢٢ يناير، وكان في استقبالهما الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وأشاد رئيس الوزراء–خلال زيارته- بجناح الأزهر وتنظيمه المتميز، مثمنا جهود الأزهر الملموسة لاستقبال الجمهور العام وتيسير الخدمات المقدمة للمترددين على الجناح، معربًا عن تقديره لخدمة ركن الفتوى المباشرة من خلال أعضاء الفتوى بالأزهر الشريف، وورش العمل الفنية والتثقيفية، وقسم المخطوطات النادرة للأزهر الشريف.