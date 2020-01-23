طلاب إعدادية القاهرة يختتمون امتحاناتهم بمادة العلوم.. اليوم

يختتم طلاب الشهادة الإعدادية "الصف الثالث الاعدادي"، بمدارس محافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/ 2020.





من المقرر أن يمتحن طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، الخميس، مادة العلوم، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة يبلغ (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.



