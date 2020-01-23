حظك اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الخميس، 23- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الخميس 23- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.





برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.





برج الثور

مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

عاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.





برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية أعمال وممتلكات، فقط عليك بمقاومة التبذير.

عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.





برج السرطان

عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها.. تذكر أن بعض المواقف تتطلب أن يكون الأمر شورى

برج الأسد

صحيا ومهنيا: القمر اليوم في منزل العمل ويمنحك ذلك إصرارا على مثالية الأداء.

عاطفيا: المريخ في منزل الحب يمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية تساعدك على التواصل مع من تحب.





برج العذراء

صحيا وعاطفيا: القمر اليوم في منزل الحب ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة والحب.

مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.





برج الميزان

عاطفيا واجتماعيا: القمر اليوم في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة لحسم أمور مهنية ومادية والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.





برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: القمر اليوم في منزل العلاقات ويجعلك ذلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.

عاطفيا وعائليا: يوم شيّق يحمل إليك مشاعر حب حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.





برج القوس

مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك في العمل وفي مراجعة حساباتك المادية.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت وتأن في ردود أفعالك وأقوالك.

برج الجدي

مهنيا وماليا: القمر اليوم في برجك يحفز طموحاتك ومهاراتك العملية والاجتماعية.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.





برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.

عاطفيا واجتماعيا: تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.





برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: القمر اليوم داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

عاطفيا وعائليا: يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.



