حظك اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الخميس، 23- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي نقدم إليك حظك اليوم الخميس 23- 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.
برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر اليوم في وضع معاكس وعليك أن تهتم بإظهار المزيد من اللباقة في تعاملاتك.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك بأن تطالب الطرف الآخر بالمستطاع كي تطاع وكن واقعيا.
برج الثور
مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يدفعك نحو التخطيط للقيام برحلة تجمعك بمن تحب.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزلك الثامن ويساعدك ذلك على اكتشاف الكثير من حولك، وتميل لتنمية أعمال وممتلكات، فقط عليك بمقاومة التبذير.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية تساعدك على الاقتراب ممن تحب.
برج السرطان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه ولا تكن قاسيا إذا واجهت استفزازا أو معارضة من شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تستمع للآراء الأخرى وتدرسها.. تذكر أن بعض المواقف تتطلب أن يكون الأمر شورى
برج الأسد
صحيا ومهنيا: القمر اليوم في منزل العمل ويمنحك ذلك إصرارا على مثالية الأداء.
عاطفيا: المريخ في منزل الحب يمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية تساعدك على التواصل مع من تحب.
برج العذراء
صحيا وعاطفيا: القمر اليوم في منزل الحب ويمنحك ذلك كل النشاط والطاقة والحب.
مهنيا واجتماعيا: تعدك الأفلاك بدعم الكثيرين وتنجح في أن تعطي انطباعا جيدا عن نفسك.
برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: القمر اليوم في وضع معاكس.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة لحسم أمور مهنية ومادية والوضع الفلكي يستدعي الانتباه.
برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر اليوم في منزل العلاقات ويجعلك ذلك فخورا وواثقا من نفسك وتسن قوانينك بلباقة.
عاطفيا وعائليا: يوم شيّق يحمل إليك مشاعر حب حقيقية ويمدك بأفكار مثمرة تقربك ممن تحب.
برج القوس
مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك في العمل وفي مراجعة حساباتك المادية.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بمراقبة الأجواء من حولك في صمت وتأن في ردود أفعالك وأقوالك.
برج الجدي
مهنيا وماليا: القمر اليوم في برجك يحفز طموحاتك ومهاراتك العملية والاجتماعية.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تمدك الأفلاك بابتسامة ساحرة وتبدو في أفضل حالاتك.
برج الدلو
مهنيا وماليا: القمر اليوم في منزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك تميل للتأمل والوقت مناسب لدراسة الأمور في صمت.
عاطفيا واجتماعيا: تنفعك ملاحظتك لكل صغيرة وكبيرة واليوم مثالي للاهتمام بصحتك واحرص على الاسترخاء.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر اليوم داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.
عاطفيا وعائليا: يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.